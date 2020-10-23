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И Трамп, и Байден уверены, что Россия не хочет их победы на выборах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о получении данных от американской нацразведки о том, что Россия и Иран не хотят его переизбрания.

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"Он (глава нацразведки Джон Рэтклифф - ИФ) сказал, что обе эти страны хотят, чтобы я проиграл", - заявил Трамп на дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Байден со своей стороны также выразил уверенность, что Россия не хочет его победы на президентских выборах.

"Россия хочет удостовериться, что я не стану президентом... потому они знают, что я хорошо знаю их". По словам Байдена, в случае его избрания президентом США "любая страна, вмешивающаяся в наши выборы, заплатит за это", - заявил кандидат от демократов.

Также в ходе дебатов Трамп обвинил Байдена в получении 3,5 млн долларов от России.

"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил Трамп.

Байден отверг обвинения и упрекнул Трампа в том, что тот более 20 лет не публиковал свои налоговые декларации.

"Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной", - сказал он.

Кроме того, Байден раскритиковал Трампа за попытки наладить личные отношения с лидерами стран-"разбойников": Россией, Китаем, КНДР. При этом, по его мнению, действующий президент портит отношения с традиционными союзниками Вашингтона.

Трамп парировал, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо". На это Байден ответил, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".

Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.

Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы Северной Кореи.

В США в ночь на пятницу проходят финальные дебаты кандидатов в президенты.

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября.

США Дональд Трамп Джо Байден

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