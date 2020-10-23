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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
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Европейские медики сочли крайне тревожной ситуацию с COVID-19

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в 23 странах ЕС, а также в Великобритании представляет собой предмет для "серьезного беспокойства", говорится в заявлении директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреи Аммон.

"Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19... являет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, причем в большинстве стран (региона - ИФ) наличествует крайне тревожная эпидемиологическая ситуация", - приводят западные СМИ выдержки из ее заявления.

Так, в категорию стран с тревожной обстановкой попали все государства ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.

Накануне, 22 октября, сообщалось, что во Франции и Испании суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достиг самых высоких показателей за время пандемии - 41,6 тыс. и почти 21 тыс. случаев соответственно. В пятницу стало известно, что новый рекорд был побит в Польше - 13 362 выявленных за сутки случаев коронавируса.

Тем временем, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу объявил, что реальное количество случаев COVID-19 в Испании может превышать 3 млн: между тем, с начала пандемии в этой стране выявили около 1,09 млн случаев коронавируса.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Андреа Аммон Европа ЕС Коронавирус

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