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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
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Премьер Испании считает, что реальная заболеваемость COVID-19 втрое выше выявленной

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что реальное количество случаев заражения коронавирусом в стране превышает в несколько раз официальные данные, передает агентство EFE.

Пандемия коронавируса

Он сослался на результаты анализа серологических исследований крови.

По словам Санчеса, ученые считают, что в Испании коронавирусом заразились больше 3 млн человек, тогда как Минздрав сообщал о 1 090 521 случае (34 521 летальный исход с начала пандемии).

Премьер предупредил, что впереди у страны "очень трудные" недели и месяцы. Он призвал испанцев к "социальной дисциплине" и сказал, что хорошо бы сократить ежесуточный прирост заболеваемости с нынешних 348 случаев на 100 000 человек до 25 на 100 000.

Он пообещал принять все решения, которые потребуется для борьбы с СOVID-19, хотя пока не объявил никаких новых общенациональных мер. EFE считает, что премьер намекнул на введение ЧП, его вводили из-за коронавируса 14 марта. Ранее повторного ЧП не исключил глава Минздрава Сальвадор Илья, он выражал озабоченность в связи с тем, что распространение коронавируса в отдельных регионах вышло из-под контроля.

Пока решения по ограничениям власти регионов принимают по своему усмотрению, уведомив Минздрав. К примеру, Мадрид с 24 октября запретил собрания с полуночи до шести утра в общественных местах.

Премьер заверил, что будет по возможности вводить ограничения, которые нанесут минимальный ущерб экономике и правам и свободам человека.

Санчес напомнил согражданам, что чаще всего заражение происходит в ситуациях тесного общения - когда собираются семьи или дружеские компании, на работе, а также в ночных заведениях.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Испания коронавирус Минздрав Мадрид Сальвадор Илья Педро Санчес

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