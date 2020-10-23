Польша попросила приостановить транзит по нефтепроводу "Мозырь-Брест"

Работы по реконструкции нефтепровода "Мозырь-Брест". Архивное фото. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Польская сторона запросила временную приостановку транзита российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" из-за технических проблем на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".

"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в республике Польша запросило приостановку транспортировки нефти по МН "Мозырь-Брест", - говорится в сообщении пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко.

По его словам, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению транзита запланированных объемов нефти, сейчас поступающая из РФ российская нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь". Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.

Магистральный нефтепровод "Мозырь - Брест (Адамова Застава)" входит в систему МН "Дружба" и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу. Конечным пунктом данного участка является НПС "Адамова Застава", расположенная в Польше. В Белоруссии оператором системы магистральных нефтепроводов МН "Дружба" является ОАО "Гомельтранснефть Дружба".