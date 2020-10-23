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Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Прокачка российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" после краткосрочной приостановки возобновлена после устранения технических проблем на польской стороне, сообщил концерн "Белнефтехим".

"Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти, процесс запущен в полном объеме", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Как сообщалось, по просьбе польской стороны ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приостанавливала прокачку нефти по белорусскому участку.

Ранее Тищенко сообщал, что "в связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Польше, запросила приостановку транспортировки нефти по МН "Мозырь-Брест".

По его словам, поступающая из РФ по "Дружбе" нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь".

Магистральный нефтепровод "Мозырь - Брест (Адамова Застава)" входит в систему МН "Дружба" и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу. Конечным пунктом данного участка является НПС "Адамова Застава", расположенная на территории Польши. В Белоруссии оператором системы магистральных нефтепроводов МН "Дружба" является ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.

Польша Белнефтехим РФ нефть Дружба

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