Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

"Транснефть", "Роснефть" и Total урегулировали последствия форс-мажора на "Дружбе"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть", "Роснефть" и Total договорились об урегулировании проблем, возникших с недопоставками нефти на нефтеперерабатывающий завод Total Лейне после загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщила российская нефтетранспортная монополия.

Договоренность была достигнута в соответствии с решениями совета директоров "Транснефти" от 24 июля 2019 года.

18 апреля 2019 года на Мозырский НПЗ в Белоруссии поступила российская нефть с превышением допустимого уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для выплаты компенсаций компания зарезервировала 28,7 млрд рублей.

"Транснефть" уже выплатила 8,8 млрд руб. "ЛУКОЙЛу" с венгерской MOL, грузоотправителям из Казахстана; "Сургутнефтегаз" с Total уже заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях. Монополия также согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за "грязную" нефть.

Дружба Транснефть Total Лейне Германия Белоруссия Роснефть Мозырский НПЗ

Новости по теме

Новости

Титов придумал, как спасти кальянные от закрытия

Экономический кризис

Через полгода пандемии россияне ждут роста расходов на ЖКХ, еду и интернет

МЭА назвало сроки возвращения спроса на нефть на докризисный уровень

Акции "Массандры" предлагают к приватизации до конца года

Пандемия коронавируса

Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

WSJ узнал о планах урезать зарплату работникам Microsoft и Facebook на удаленке

WSJ узнал о планах урезать зарплату работникам Microsoft и Facebook на удаленке

"Газпром" обвинил поставщиков СПГ в дестабилизации рынка Европы

Экономический кризис

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

Программу льготной ипотеки в РФ предложили продлить до конца 2021 года

Brent и WTI подешевели после сильного прироста на прошлой неделе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');