"Транснефть", "Роснефть" и Total урегулировали последствия форс-мажора на "Дружбе"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть", "Роснефть" и Total договорились об урегулировании проблем, возникших с недопоставками нефти на нефтеперерабатывающий завод Total Лейне после загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщила российская нефтетранспортная монополия.

Договоренность была достигнута в соответствии с решениями совета директоров "Транснефти" от 24 июля 2019 года.

18 апреля 2019 года на Мозырский НПЗ в Белоруссии поступила российская нефть с превышением допустимого уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для выплаты компенсаций компания зарезервировала 28,7 млрд рублей.

"Транснефть" уже выплатила 8,8 млрд руб. "ЛУКОЙЛу" с венгерской MOL, грузоотправителям из Казахстана; "Сургутнефтегаз" с Total уже заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях. Монополия также согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за "грязную" нефть.