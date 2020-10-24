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БелАЭС получила разрешение на пуск первого энергоблока

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Белорусская АЭС получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1, сообщает в субботу департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии.

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Это решение базируется на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности АЭС к заявленной деятельности.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в 2022 году.

Белоруссия АЭС БелАЭС

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