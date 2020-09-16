Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября
Фото: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС планируется 7 ноября. Эта дата в Белоруссии остается государственным праздником.

Лукашенко объявил о планах по запуску БелАЭС в среду на встрече с политическим активом страны, сообщило госагентство БелТА. "Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", - сказал Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Как сообщалось, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.

Глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 14 сентября сообщил, что строительство БелАЭС идет в срок - как в части первого, так и второго блока.

"Мы прошли этап физпуска, этап загрузки топлива еще 8 августа. Дальше по этапам - абсолютно в регламенте выходим на минимально контролируемый уровень (мощности - ИФ) и начинаем потихоньку набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это что касается первого блока. Второй тоже идет по плану", - сказал Лихачев.

Белоруссия БелАЭС

Новости по теме

Новости

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

СВР узнала, что США направили $20 млн на подготовку протестов в Белоруссии

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Умер отец Билла Гейтса

Власти ЕС анонсировали закон о санкциях по типу "акта Магнитского"

Лукашенко счел мифом назревание революционной ситуации в Белоруссии

На Украине задумались о запрете на импорт картофеля из России

На Украине задумались о запрете на импорт картофеля из России

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Оператору беспилотника Uber предъявлено обвинение по делу о наезде на пешехода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');