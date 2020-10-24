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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
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Меркель призвала сокращать контакты для подавления пандемии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сокращать число личных встреч для подавления пандемии коронавируса.

"Мы не бессильны против вируса. Наше поведение определяет, как быстро и как сильно он распространяется", - сказала она в своем субботнем видеоподкасте.

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По ее словам, главное правило сейчас -"сокращать контакты, встречаться с как можно меньшим количеством людей". "Если мы все будем придерживаться этого правила, то у нас шанс противостоять этому вызову", - отметила канцлер Германии.

Как сообщают в субботу местные власти, за время пандемии в ФРГ от COVID-19 умерли 10 003 человека, 49 из них скончались за последние сутки.

Общее число заразившихся коронавирусом в Германии - свыше 418 тыс. За последние сутки врачи получили информацию о 14 714 новых случаях заражения.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Германия Ангела Меркель Коронавирус

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