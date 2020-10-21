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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52Заразились
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Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заболел коронавирусом, сообщил журналистам его пресс-секретарь Ханно Каутц.

Сообщается, что у министра отмечаются пока только симптомы простуды, он немедленно отправился на домашний карантин.

При этом в понедельник, 19 октября, Шпан принимал участие в заседании кабинета министров, которые тоже теоретически могли заразиться. Однако, как сообщает телеканал Welt, все министры якобы не обязаны уходить на карантин, потому что Шпан соблюдал правила гигиены и был в маске.

Между тем в Германии растет число инфицированных COVID-19. Специалисты института Роберта Коха и представители минздрава ФРГ предупредили, что в связи с приходом холодов и традиционного сезона гриппа показатели заболевания коронавирусом будут увеличиваться.

Хроника 09 января – 21 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Йенс Шпан Германия Коронавирус

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