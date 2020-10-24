В Минске задержали сотрудников телеканала Sky News

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников телеканала Sky News задержали в субботу в столице Белоруссии, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Минске задержана съемочная группа телеканала Sky news: гражданка Великобритании Даяна Магней, а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев", - говорится в сообщении БАЖ в официальном Telegram-канале.

В ассоциации отметили, что гражданка Великобритании имеет аккредитацию МИД Белоруссии.

Как уточнили в БАЖ, журналистов задержали на улице Якуба Коласа, сейчас они находятся в Советском РУВД Минска.

Позже в ассоциации сообщили, что корреспондентов Sky News отпустили. Как сказали в БАЖ, "видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу". Вместе с тем, по ее данным, "в Советском РУВД остался водитель, который помогал съемочной группе".

Ранее в столице Белоруссии прошел очередной женский марш, правозащитники сообщали о задержании его участниц.