Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 24.10В России 1 497 167+16 521В мире 42 202 245+506 570

В Минске задержали сотрудников телеканала Sky News

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников телеканала Sky News задержали в субботу в столице Белоруссии, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Минске задержана съемочная группа телеканала Sky news: гражданка Великобритании Даяна Магней, а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев", - говорится в сообщении БАЖ в официальном Telegram-канале.

В ассоциации отметили, что гражданка Великобритании имеет аккредитацию МИД Белоруссии.

Как уточнили в БАЖ, журналистов задержали на улице Якуба Коласа, сейчас они находятся в Советском РУВД Минска.

Позже в ассоциации сообщили, что корреспондентов Sky News отпустили. Как сказали в БАЖ, "видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу". Вместе с тем, по ее данным, "в Советском РУВД остался водитель, который помогал съемочной группе".

Ранее в столице Белоруссии прошел очередной женский марш, правозащитники сообщали о задержании его участниц.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Эрдоган раскритиковал отношение Франции и Германии к мусульманам

Пандемия коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко заболел COVID-19

Пандемия коронавируса

В Брюсселе введут больше ограничений из-за роста числа COVID-пациентов

В Брюсселе введут больше ограничений из-за роста числа COVID-пациентов

Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце

БелАЭС получила разрешение на пуск первого энергоблока

Космический аппарат НАСА рассыпал часть грунта с астероида Бенну

Космический аппарат НАСА рассыпал часть грунта с астероида Бенну

Европейское командование сил США провело секретные учения

Пандемия коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Смена власти в Киргизии

Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');