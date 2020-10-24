Правозащитники сообщили о задержаниях на женском марше в Минске

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Очередной женский марш прошел в субботу в Минске, правозащитники сообщили о задержании его участниц.

Местом сбора стал сквер Симона Боливара. Участницы акции с плакатами, флагами и красно-белыми зонтами прошли к проспекту Независимости и далее по нему к Академии Наук. После женщины развернулись, прошли немного в обратном направлении и разошлись у ЦУМа, разбившись на мелкие группы.

На протяжении всего марша их сопровождали микроавтобусы с сотрудниками силовых структур.

По данным очевидцев, в акции приняли участие около двухсот человек, проводились точечные задержания.

Не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на данный момент обладает информацией о девяти женщинах, задержанных в ходе акции. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс" заявили, что уточнят эту информацию позже.