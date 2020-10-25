США предупредили своих граждан о возможных терактах в Баку

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан о возможных терактах в Баку.

"Посольство США в Баку получило достоверные сообщения о возможных террористических атаках и похищениях иностранных граждан в Баку, в том числе в таких отелях как J.W. Marriott Absheron и в других местах в Баку", - отмечается в сообщении дипмиссии.

Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

Посольство советует своим гражданам соблюдать осторожность и сохранять бдительность, избегать скопления людей, не привлекать к себе внимания, остерегаться окружающих, проявлять бдительность в местах, часто посещаемых иностранцами, следить за новостями в местных СМИ.

Предупреждение прозвучало на фоне продолжающегося обострение в зоне карабахского конфликта, которое отмечается с 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.