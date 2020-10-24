Ереван сообщил о снижении напряженности в Карабахе, Баку заявил об обстрелах

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Обстановка в зоне карабахского конфликта в субботу была по сравнению с предыдущими днями менее напряженной, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"На северном направлении с полудня начались упорные бои с применением артиллерии. С центральной части в сторону юга, в частности, к северу от города Гадрут, в лесных массивах и близ населенных пунктов уничтожена диверсионная группа противника", - сказал Ованнисян на брифинге в субботу.

По его словам, бои в настоящее время продолжаются.

"На южном направлении также напряженность боев по сравнению с предыдущими днями была слабее. В основном, происходят очаговые бои, атаки противника с применением разной техники", - отметил Ованнисян.

Он также представил интерактивную карту, на которой было видно, что участок государственной границы с Ираном находится под контролем азербайджанских Вооруженных сил. "Ситуация меняется, это интерактивная карта. Ситуация на данный момент может поменяться через несколько часов", - сказал представитель Минобороны Армении.

Между тем в Баку в субботу прошел брифинг для иностранных военных атташе по текущей обстановке в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами, сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе брифинга гости были проинформированы о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с территории Горисского и Гафанского районов Армении территорий Лачинского и Губадлинского районов и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского направления территорий Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов.