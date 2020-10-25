Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске

Белорусские военнослужащие на митинге оппозиции в Минске Фото: Reuters

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают "Интерфаксу" о пострадавших в результате применения светошумовых гранат в центре Минска.

Минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль после нескольких хлопков на маршруте следования колонны протестующих на улице Орловской.

Ранее сообщалось, что против протестующих, по данным очевидцев, силовики применили светошумовые гранаты. Затем начались задержания. Кроме того, возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко звучали выстрелы.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства "для пресечения противоправных действий протестующих". Она также отметила, что МВД уточняет информацию об инциденте со стрельбой на улице Орловской.