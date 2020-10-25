Мобильный интернет в Минске восстановили в полном объеме

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске несанкционированной акции протеста, полностью восстановлена, сообщил мобильный оператор А1.

Как говорится в его сообщении в твиттере, "по состоянию на 18:40 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме".

Ранее компания проинформировала о перебоях с интернетом в городе.

В воскресенье в Минске проходит очередная несанкционированная акция. Белорусская оппозиция заявила о более чем 100 тыс. участниках протеста.