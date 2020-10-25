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В Белоруссии на акциях протеста задержали более ста человек

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных протестах в Белоруссии превысило 100 человек.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах. В белорусской столице задержания продолжаются.

Наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прозвучали порядка десяти хлопков, а затем раздались выстрелы. Несколько человек пострадали. На месте работают бригады "скорой помощи".

По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике задержаны 112 человек. Нескольких уже отпустили из милиции.

Задержания, по данным "Весны", проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилёве, Новополоцке, Пинске, Речице. Среди задержанных - оппозиционный политик Дмитрий Дашкевич, а также пятеро журналистов.

Белоруссия Минск

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