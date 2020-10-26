Тихановская призвала частный бизнес поддержать бастующих

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала главной задачей забастовки 26 октября - "показать, что никто не будет работать на режим" президента Александра Лукашенко. Она призвала частный бизнес и религиозные общины поддержать бастующих госслужащих.

По ее словам, с утра в Белоруссии начали бастовать сотрудники государственных предприятий, преподаватели и студенты и они "рискуют личной свободой", чтобы белорусы добились свободы для своей страны.

"И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день. Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", - написала она в Telegram.

Ранее Тихановская выдвинула "ультиматум" с призывом к общенациональной стачке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих. Они требуют его отставки, освобождения политзаключенных и проведения новых президентских выборов.

С утра понедельника белорусские телеграмм-каналы и СМИ сообщают о собраниях рабочих на знаковых белорусских предприятиях - "Гродно Азоте", Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе и других. Пресс-службы некоторых предприятий, например, "Белнефтехима", отрицают акции протеста.

Белорусские промышленные предприятия работают в понедельник с утра в штатном режиме, заявил "Интерфаксу" помощник министра промышленности Чеслав Шульга.