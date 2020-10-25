Очевидцы сообщили о раненных резиновыми пулями активистах в Минске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мужчина обратился к медикам за помощью с травмой живота после разгона колонны протестующих в Минске, оппозиция заявляет о применении силовиками резиновых пуль.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, после взрывов светошумовых гранат на Орловской раздалось несколько хлопков, похожих на выстрелы. За медицинской помощью обратились сразу несколько протестующих, среди них девушка с травмой ног, мужчина с осколочно-взрывным ранением колена и несколько человек, оглушенных взрывом.

На Орловской многочисленные взрывы. Люди бегут врассыпную по дворам.



Одна из светошумовых взорвалась прямо под окнами жилого дома. pic.twitter.com/bGD5P0Cwu1 — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

Оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что силовики стреляли по протестующим резиновыми пулями, есть пострадавшие.

Между тем, в МВД Белоруссии агентству "Интерфакс" подтвердили, что силовики применяли спецсредства, не уточнив, о каких конкретно видах идет речь.