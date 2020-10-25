Ереван и Баку сообщили о новых обстрелах в Карабахе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщают о возобновлении боевых действий в зоне карабахского конфликта.

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, тяжелые бои идут на южном направлении.

"На южном направлении сегодня ВС Азербайджана предприняли несколько десятков атак, интенсивные действия продолжаются. Идут тяжелые бои", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он добавил, что боевые действия велись также на северном направлении, а в центральной части в лесах близ населенных пунктов выявляются и уничтожаются диверсионные группы противника.

Вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить противнику удары, подтверждает Минобороны Азербайджана.

"Во второй половине дня 25 октября в боях на разных направлениях фронта части азербайджанской армии нанесли противнику точные удары, в результате которых было уничтожено 6 гаубиц Д-30 и 1 гаубица Д-1, 2 бронетранспортера БМП-2, 1 автотранспорт и большое количество боеприпасов", - отметили в оборонном ведомстве.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.