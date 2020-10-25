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Ереван и Баку сообщили о новых обстрелах в Карабахе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщают о возобновлении боевых действий в зоне карабахского конфликта.

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По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, тяжелые бои идут на южном направлении.

"На южном направлении сегодня ВС Азербайджана предприняли несколько десятков атак, интенсивные действия продолжаются. Идут тяжелые бои", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он добавил, что боевые действия велись также на северном направлении, а в центральной части в лесах близ населенных пунктов выявляются и уничтожаются диверсионные группы противника.

Вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить противнику удары, подтверждает Минобороны Азербайджана.

"Во второй половине дня 25 октября в боях на разных направлениях фронта части азербайджанской армии нанесли противнику точные удары, в результате которых было уничтожено 6 гаубиц Д-30 и 1 гаубица Д-1, 2 бронетранспортера БМП-2, 1 автотранспорт и большое количество боеприпасов", - отметили в оборонном ведомстве.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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