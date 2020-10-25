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Двоих задержанных фотокорреспондентов отпустили из милиции в Минске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Фотографов "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и газеты "Новы час" Дмитрия Дмитриева отпустили из милиции, на них составили административные протоколы. Об этом сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов в воскресенье.

По его данным, технику у журналистов не забирали.

Как сообщалось, Зоркого и Дмитриева задержали днем возле площади Свободы в Минске перед несанкционированной акцией протеста в последний день так называемого народного ультиматума. Фотокорреспонденты готовились освещать протесты. К журналистам подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили следовать за ними в автобус.

Белоруссия Минск

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