Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 25.10В России 1 513 877+16 710В мире 42 612 959+410 714

Число задержанных на воскресных акциях в Белоруссии достигло 280

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике увеличилось до 280 человек.

В миреТихановская объявила "общенациональную забастовку" в БелоруссииТихановская объявила "общенациональную забастовку" в БелоруссииЧитать подробнее

Задержания, по данным "Весны", проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилеве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице. Некоторых уже отпустили из милиции.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков сообщил белорусским СМИ об около 120 задержанных в Минске и двух пострадавших сотрудниках милиции.

Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства.

"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила Чемоданова в воскресенье, подчеркнув, что спецсредства применялись "исключительно для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на правоохранителей".

Она также уточнила, что информация о возможных пострадавших при пресечении акций протеста в Минске появится в понедельник.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

В Белоруссии на акциях протеста задержали более ста человек

Очевидцы сообщили о раненных резиновыми пулями активистах в Минске

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске
Пандемия коронавируса

В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

Эрдоган повторил, что Макрону необходимо проверить психику

Оппозиция насчитала свыше 100 тыс. протестующих в Минске

Оппозиция насчитала свыше 100 тыс. протестующих в Минске

В Грузии установили личность налетчика на банк в Зугдиди

В Грузии установили личность налетчика на банк в Зугдиди

Более пяти тысяч протестующих вышли на улицы Минска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');