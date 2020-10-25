Турция не откажется от российских С-400 даже под угрозой санкций США

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Турция не собирается возвращать России закупленные у нее зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций, заявил в воскресенье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вы не понимаете, с кем имеете дело. Мы сделали шаги по приобретению (американских истребителей пятого поколения - ИФ) F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили, вы сказали вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция", - заявил Эрдоган, выступая на партийной конференции в городе Малатья.

Он подчеркнул, что Турция не боится американских санкций в ответ на приобретение российских ЗРК.

Накануне официальный представитель Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп заявила, что приобретенные у России С-400 будут поставлены на боевое дежурство вне зависимости от возможности интеграции с системой ПВО НАТО.

"Испытания системы С-400 выполняются в качестве естественного процесса", - приводятся ее слова в пресс-релизе оборонного ведомства. При этом отмечается, что Анкара не считает нарушением своих обязательств перед НАТО приобретение комплексов С-400 и предлагает Вашингтону рассмотреть возможные технические меры в отношении их использования.

16 октября в Youtube была опубликована любительская съемка летного испытания противоракеты комплекса С-400 над турецким городом Синопом, в районе которого власти на тот момент ввели запреты на полеты. Местные СМИ в Синопе также опубликовали фотографии и видео прохождения по городу колонны тяжелых транспортеров с зенитными ракетными комплексами С-400.