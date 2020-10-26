Трамп поздравил лидеров Армении и Азербайджана с достижением перемирия

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с тем, что они согласовали введение гуманитарного перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые только что согласились придерживаться режима прекращения огня c полуночи (с 7:00 мск). Многие жизни будут спасены. Горжусь своей командой - госсекретарем Майком Помпео, Стивеном Биганом (замгоссекретаря США - ИФ) и советом по нацбезопасности Белого дома за проделанную работу", - написал Трамп в твиттере.

Ранее президент США, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире, заявил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

"Посмотрите на Армению, у них сейчас идет адовая битва, но я знаю армян - они крепкие. Мы разберемся с этой проблемой, почему нет? (...) Я считаю, что это просто", - сказал Трамп, напомнив о недавнем посредничестве Вашингтона в урегулировании отношений Израиля с некоторыми арабскими странами, а также между Сербией и Косово.

Вечером в воскресенье Госдепартамент США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

В документе отмечено, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

За время нового обострения карабахского конфликта, начавшегося в конце сентября, это уже третье соглашение сторон о режиме прекращения огня. Первые две договоренности были нарушены менее чем через час после вступления в силу.