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Пашинян заявил о готовности Армении соблюдать перемирие

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В миреАрмения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирииАрмения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирииЧитать подробнее

"Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 08:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня", - написал Пашинян в фейсбуке.

Накануне главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Оно начало действовать с 08:00 местного времени (7:00 мск) 26 октября.

Это уже третья попытка сторон карабахского конфликта договориться о перемирии. Две предыдущие договоренности были нарушены менее чем через час после вступления в силу режима прекращения огня.

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