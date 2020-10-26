Пашинян заявил о готовности Армении соблюдать перемирие

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 08:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня", - написал Пашинян в фейсбуке.

Накануне главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Оно начало действовать с 08:00 местного времени (7:00 мск) 26 октября.

Это уже третья попытка сторон карабахского конфликта договориться о перемирии. Две предыдущие договоренности были нарушены менее чем через час после вступления в силу режима прекращения огня.