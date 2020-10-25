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Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Режим прекращения огня начнет действовать в утром в понедельник

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, оно начнет действовать с 08:00 местного времени (7:00 мск) 26 октября, говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента совместном коммюнике США, Армении и Азербайджана.

По словам госсекретаря Майка Помпео, стороны конфликта заверили в готовности соблюдать гуманитарное перемирие.

"Главы МИД Мнацаканян и Байрамов заверили о готовности имплементировать и соблюдать перемирие, вступающее в силу в полночь (по американскому времени - ИФ)", - написал он в твиттере.

В коммюнике Госдепартамента США также отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

Это уже третья попытка сторон карабахского конфликта договориться о перемирии. Две предыдущие договоренности были нарушены менее чем через час после вступления в силу режима прекращения огня.

Между тем сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, РФ, Франция), а также министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласовали проведение 29 октября в Женеве встречи, на которой будет проведено обсуждение, согласование и выполнение всех мер, необходимых для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

"В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели (Минской группы) и министры иностранных дел (Армении и Азербайджана) обсудили выполнение гуманитарного перемирия, возможные параметры наблюдения за ним и возможность начала дискуссии об основах всеобъемлющего решения в соответствии с совместным заявлением от 10 октября. Сопредседатели и министры иностранных дел пришли соглашению встретиться снова в Женеве 29 октября для обсуждения и достижения соглашения в соответствии с оговоренным расписанием", - сказано в коммюнике, распространенном ОБСЕ в воскресенье.

Все меры планируется принять в соответствии с базовыми принципами, принятыми руководством Азербайджана и Армении, отмечается в документе.

Очередное обострение многолетнего нагорно-карабахского конфликта началось в конце сентября. С тех пор боевые действия продолжаются, есть погибшие как среди военных, так и среди мирных жителей, а также потери в технике.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 25 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах США

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