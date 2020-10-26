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Байден не исключил "российский след" в публикации СМИ писем его сына

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что публикация писем, якобы принадлежащих его сыну Хантеру Байдену, может быть частью российской кампании по дезинформации.

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"Из того, что я читал и знаю, разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа) о том, что Джулиани (Руди Джулиани, адвокат Трампа - ИФ) получает дезинформацию от русских. И мы также знаем, что (президент РФ Владимир) Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене. И поэтому, когда вы объединяете Россию, Джулиани, президента вместе - это именно то, что есть. Это клеветническая кампания, потому что ему (Трампу - ИФ) не о чем говорить", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с топ-менеджером украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что таких контактов у него не было и что он никогда не обсуждал с сыном бизнес вне США. В предвыборном штабе Байдена информацию New York Post назвали недостоверной. Соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что содержащиеся в статье сведения могут быть недостоверными и ограничили доступ к публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

На прошлой неделе директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Позднее телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

США Россия Украина Burisma Джо Байден Хантер Байден Дональд Трамп

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