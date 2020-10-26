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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
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ВОЗ сообщила о снижении числа случаев COVID в мире после недавнего антирекорда

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Число новых случаев заражений COVID-19 по всему миру в воскресенье, 25 октября, снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу, 24 октября, по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.

С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн инфицирования, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Однако эксперты отмечают, что на самом деле коронавирусом, вероятно, в мире переболело на порядок больше людей, причем в основном - в очень легкой форме.

Хроника 09 января – 26 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус

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