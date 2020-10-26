Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

Армения признала взятие Азербайджаном города Кубатлы на юге Карабаха

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана заняли город Кубатлы в непризнанном Карабахе, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Вчера вечером во время боев азербайджанской стороне удалось захватить город Кубатлы и по некоторым направлениям продвинуться вперед", - сказал Ованнисян на брифинге в понедельник.

По его словам, по ряду направлений азербайджанской стороне удалось зафиксировать успехи.

В миреВ Ереване заявили об азербайджанском обстреле в КарабахеЧитать подробнее

"Да, противник на некоторых направлениях имеет удачи и приблизился к воротам Сюника (территория Армении - ИФ), но ситуация не критическая. Иногда мы отступаем, но это не критично, продолжаются ожесточенные бои, но ситуация не безысходная", - отметил Ованнисян.

Он также сообщил, что азербайджанские ВС в течение понедельника на юго-восточном направлении предприняли несколько широкомасштабных атак, одновременно обстреливая города.

"В течение дня противнику не удалось прорвать линию фронта. В селах к северу от города Гадрут продолжилось выявление и уничтожение диверсионных групп противника, в некоторых селах бои продолжаются, к примеру, в Шехер и Дживаник", - сказал Ованнисян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии под контроль ряда сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы (Кубатлы). "Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы", - написал Алиев в твиттере.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

14
Армения Нагорный Карабах Азербайджан

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 26 октября

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

Правозащитники Белоруссии сообщили о 235 задержанных в понедельник

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

В Минске начали задерживать участников протестной акции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"

Эрдоган призвал бойкотировать французские товары

Трамп высмеял Байдена, перепутавшего его имя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');