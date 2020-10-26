Армения признала взятие Азербайджаном города Кубатлы на юге Карабаха

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана заняли город Кубатлы в непризнанном Карабахе, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Вчера вечером во время боев азербайджанской стороне удалось захватить город Кубатлы и по некоторым направлениям продвинуться вперед", - сказал Ованнисян на брифинге в понедельник.

По его словам, по ряду направлений азербайджанской стороне удалось зафиксировать успехи.

"Да, противник на некоторых направлениях имеет удачи и приблизился к воротам Сюника (территория Армении - ИФ), но ситуация не критическая. Иногда мы отступаем, но это не критично, продолжаются ожесточенные бои, но ситуация не безысходная", - отметил Ованнисян.

Он также сообщил, что азербайджанские ВС в течение понедельника на юго-восточном направлении предприняли несколько широкомасштабных атак, одновременно обстреливая города.

"В течение дня противнику не удалось прорвать линию фронта. В селах к северу от города Гадрут продолжилось выявление и уничтожение диверсионных групп противника, в некоторых селах бои продолжаются, к примеру, в Шехер и Дживаник", - сказал Ованнисян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии под контроль ряда сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы (Кубатлы). "Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы", - написал Алиев в твиттере.