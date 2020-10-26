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В Ереване заявили об азербайджанском обстреле в Карабахе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана с утра понедельника начали артобстртел позиций Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на северо-восточном направлении в зоне конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Еще один обстрел, по ее словам, случился на юго-восточном направлении, там по позициям армии Карабаха было выпущено пять артиллерийских снарядов.

Пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян также написал в соцсети, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, о котором стороны договорились при посредничестве США.

Армянский единый информационный центр сообщил, что "в населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики после 8:00 относительно спокойно. (...) Режим прекращения огня сохраняется".

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня и начали артобстрел территории Тертерского района.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в фейсбуке заявил, что армянская сторона продолжает строго соблюдать режим прекращения огня.

25 октября Госдепартамент США сообщил, что министры иностранных дел МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах США Госдепартамент

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