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Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге
Эми Кони Барретт
Фото: Reuters

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Эми Кони Барретт приведена к присяге в качестве судьи Верховного суда США, церемония прошла вечером в понедельник на Южной лужайке Белого дома.

"Сегодня судья Барретт становится не только пятой женщиной, работающей в Высшем суде нашей страны, но и самой первой матерью детей школьного возраста, ставшей судьей Верховного суда", - заявил в ходе церемонии президент США Дональд Трамп.

Он отметил "глубокие знания", "потрясающее самообладание" и "высокий интеллект" Барретт.

В свою очередь, новая судья Верховного суда поклялась выполнять свою работу, независимо от политических убеждений и собственных предпочтений.

"Я люблю Конституцию и демократическую республику, которую она устанавливает, и я посвящу себя ее сохранению", - сказала Барретт.

Барретт займет место в Верховном суде во вторник после второй по счету формальной присяги.

Ранее Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру Барретт, выдвинутой президентом США Дональдом Трампом на пост судьи Верховного суда.

52 сенатора проголосовали "за", 48- "против". Сьюзан Коллинз стала единственной республиканкой, проголосовавшей против кандидатуры Барретт, она считает, что судья Верховного суда не должна быть утверждена до президентских выборов.

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