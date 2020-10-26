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Цены на нефть вновь ускорили падение на опасениях из-за COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть вновь ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, теряя около 3%, на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса в США и Европе, и быстрого возобновления добычи в Ливии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 по Москве в понедельник составила $40,65 за баррель, что на $1,12 (2,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени равнялась $38,7 за баррель, что на $1,15 (2,89%) ниже уровня предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов падение стоимости обоих контрактов превышало 3%.

Возобновление добычи в Ливии

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) в понедельник сообщила, что отменяет форс-мажор на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, заявили в NOC.

Ранее NOC сообщила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

Саудовская Аравия стала лидером по поставкам нефти в Китай

Тем временем Главное таможенное управление КНР сообщило, что Саудовская Аравия обошла Россию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в сентябре. Импорт из США, которые являются четвертым крупнейшим поставщиком нефти в Китай, достиг рекордных 3,9 млн тонн (952 тыс. б/с).

Китай увеличил импорт нефти за девять месяцев текущего года на 13%. В том числе, импорт из России вырос на 16%, до 64,62 млн тонн, из Саудовской Аравии - на 6,5%, до 63,57 млн тонн, из Бразилии - на 15,6%, до 33,69 млн тонн.

"В последние несколько недель рынок фокусировался на перспективах ухудшения спроса на нефть в связи с ростом заболеваемости COVID-19", - отметил главный аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Теперь на первый план выходит вопрос роста предложения, учитывая, что Ливия говорит о планах существенного наращивания добычи в ближайшие месяцы. Это может стать новой проблемой для ОПЕК", - приводит слова Хайнса агентство Bloomberg.

Коронавирус

В США в пятницу, 23 октября, было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения - 83,7 тыс., пишет CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. В субботу в стране также было выявлено более 83 тыс. новых случаев заболевания.

Тем временем власти Испании для противодействия распространению коронавируса ввели режим чрезвычайного положения.

Brent WTI США Ливия Китай Коронавирус

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