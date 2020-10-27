Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов

Президент Белоруссии также поручил увольнять преподавателей, "которые гадко себя ведут"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных акциях протеста.

"Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - сказал Лукашенко во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

"То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - заявил он. Лукашенко снова повторил свой тезис о том, что никого не надо "просить и уговаривать", так как это бесполезно.

"В лучшем случае в этой ситуации мы их (протестующих - ИФ) загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", - сказал Лукашенко.

Он также обратился к родителям школьников и студентов "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно". "А с остальными (участниками протестов - ИФ) мы будем разбираться по всей строгости закона", - предупредил Лукашенко.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации обычно происходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.