В Минске студента арестовали за оскорбление декана и призывы к стачке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что оскорбил декана и призывал к забастовке.

"Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы", - рассказала в своем телеграм-канале в среду официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Милиционеры задержали 21-летнего инициатора акции. С его слов, накануне с ним связался неизвестный в телеграм-канале и предложил сагитировать учащихся к забастовке. "После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку", - уточнила Чемоданова.

Генеральная прокуратура возбудила против студента уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК Белоруссии).

Как уточнили в Генпрокуратуре, студент 3 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 1999 года рождения задержан. С санкции прокурора он был арестован.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Кроме того, утверждалось, что к ним присоединяются предприятия частного бизнеса. Приходили также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также на акции протеста на улицы Минска.

27 октября Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных акциях протеста. "Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое - преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - заявил он.

Белорусский президент также обратился к родителям школьников и студентов с просьбой "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно". "А с остальными (участниками протестов - ИФ) мы будем разбираться по всей строгости закона", - предупредил Лукашенко.