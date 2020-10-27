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Приближающийся к США ураган погнал вверх котировки нефти

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти пошли вверх на сообщениях о том, что к США приближается ураган "Зета".

К 14:26 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,96%) , до $40,85 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,41 (1,06%) к уровню предыдущей сессии - до $38,97 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды МВД США, по состоянию на понедельник было остановлено около 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

BP и Equinor подтвердили приостановку добычи на своих платформах, в то время как Chevron, BHP и другие компании заявили об эвакуации части персонала и возможной остановке добычи, сообщило ранее агентство S&P Global Platts.

Ожидается, что ураган "Зета" обрушится на побережье штата Луизиана в среду.

В понедельник нефтяные цены снизились до минимума с начала октября на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и США и новостях о восстановлении добычи в Ливии.

"Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности", - отметил аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

"Увеличение поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок", - приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

Brent WTI Зета США Мексиканский залив BP Equinor Chevron BHP Ливия Луизиана коронавирус

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