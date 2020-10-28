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Brent подешевела до $40,51 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на сообщении Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

К 8:04 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (1,67%), до $40,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,74 (1,8%).

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,85 (2,15%) к уровню предыдущей сессии, до $38,72 за баррель. Во вторник WTI подорожала на $1,01 (2,6%).

API сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным института, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

Однако, как отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез-Масиу, снижение добычи из-за урагана окажет лишь краткосрочное влияние на нефтяные цены. "Когда погода нормализуется, потребуется немного времени, чтобы рынок вернулся к спаду", - приводит ее слова MarketWatch.

Brent WTI API США Зета Луизиана

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