Первый регулярный полет Crew Dragon к МКС запланирован на 14 ноября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первый регулярный пилотируемый полет новейшего американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) будет совершен 14 ноября, сообщило во вторник NASA.

"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск ротационной миссии на МКС 14 ноября в 19:49 по времени Восточного побережья США (15 ноября в 02:49 по Москве) в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов агентства", - говорится в сообщении.

В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Они присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.