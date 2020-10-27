Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

Первый регулярный полет Crew Dragon к МКС запланирован на 14 ноября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первый регулярный пилотируемый полет новейшего американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) будет совершен 14 ноября, сообщило во вторник NASA.

"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск ротационной миссии на МКС 14 ноября в 19:49 по времени Восточного побережья США (15 ноября в 02:49 по Москве) в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов агентства", - говорится в сообщении.

В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Они присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

SpaceX Crew Dragon

Новости по теме

Новости

Более 500 уголовных дел за организацию беспорядков завели в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 27 октября

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске

Пандемия коронавируса

К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');