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В Белоруссии против протестующих возбудили более 650 уголовных дел

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Более 650 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с протестами, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный прокурор страны Андрей Швед.

"Начало октября - по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц, было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября их уже больше 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах", - сказал Швед.

По его словам, часть дел "по некоторым фактам, которые известные общественности", могут быть квалифицированы по статье о терроризме. Обвиняемыми признаны около 200 человек, порядка 70 дел направлены в суды.

МВД Белоруссии заявило, что найдены все нападавшие на милиционеров в сентябре.

"Пока мы находим исполнителей: и тех, кто в конце сентября портил машины сотрудников (взяли пятерых, среди которых два тренера, один сотрудник службы безопасности метрополитена и безработный), и тех, кто нападал на милиционеров в начале сентября. Найдены все, на всех заведены уголовные дела, и все ответят по закону", - заявил министр внутренних дел Юрий Караев в среду.

Он пообещал, что МВД дойдет "и до тех, кто вложил им это в рюкзак и в руку".

"Многие, конечно, за рубежом потешаются над этими людьми, заставляя их это делать и одурманивая. Но те, кто здесь, будут все у нас", - добавил он.

Караев считает, что в отношении республики ведется "скрытая гибридная война", в которой граждане Белоруссии стали "разменной монетой".

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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