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Bild узнал о введении новых COVID-ограничений в ФРГ с понедельника

Bild узнал о введении новых COVID-ограничений в ФРГ с понедельника
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничения общественной жизни в связи с обострением пандемии коронавируса вступят в силу в Германии уже в понедельник, 2 ноября, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники на заседании канцлера и руководителей федеральных земель.

Ранее предполагалось, что они будут действовать с 4 ноября. Какие именно ограничения будут приняты - пока не решено, обсуждение еще ведется. Как ожидается, о новых решениях объявят в среду во второй половине дня.

Накануне, 27 октября, газета сообщала, что планируется ограничить общественные мероприятия, а точки общественного питания - рестораны и бары - снова могут закрыть.

В Германии за последние сутки выявили более 14,9 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил институт Роберта Коха. В последние дни количество ежедневно выявляемых случаев заражения в стране неизменно превышает отметку в 10 тысяч.

Это ниже, чем во Франции или в Бельгии, однако речь идет об экспоненциальном росте, и к концу недели в ФРГ, как ожидается, прирост заболевших может составить до 20 тыс. случаев в сутки.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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