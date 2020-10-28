Россия выделит 3 млн евро на помощь молдавским фермерам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило подписание соглашения о получении от РФ безвозвратной финансовой помощи. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, соответствующее постановление было принято на заседании кабмина в среду вечером.

Согласно документу, "сумма помощи составит до 275 млн рублей (около трех миллионов евро)". Деньги предназначены для поддержки молдавских фермеров, пострадавших от засухи и пандемии COVID-19.

Премьер-министр Ион Кику поблагодарил российских партнеров за то, что они откликнулись на просьбу Молдавии.

"Это соглашение между министерствами финансов двух стран о выделении гранта для оказания дополнительной поддержки молдавским фермерам. Хочу заверить, что эти деньги будут использованы по назначению, сельхозпроизводителями, которые пострадали от природных катаклизмов", - подчеркнул Кику.

Россия выделит деньги в течение пяти дней после подписания документа.

Договоренность о предоставлении помощи была достигнута месяц назад в ходе встречи в режиме онлайн между президентами двух стран. Тогда речь шла о том, что Россия предоставит молдавским фермерам дизельное топливо.

"По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили. Первый транш у нас подготовлен на половину этой суммы. Мы ждем от вас, список предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - сказал тогда Путин.