Президент Молдавии заявил, что доверяет российской COVID-вакцине

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон считает, что без вакцины республика не сможет преодолеть пандемию коронавируса и надеется, что до конца года страна получит 100-150 тысяч доз для вакцинирования тех, кто на "передовой"; политик также заявил, что доверяет российской COVID-вакцине.

"Я считаю, что Молдавия хорошо справляется с пандемией коронавируса. Мы оказались в беспрецедентной ситуации, как и все страны в регионе и во всем мире. Но ситуация под контролем, наша медицина справляется. Но мы должны осознавать, что без вакцины мы не избавимся от COVID-19", - сказал Додон в среду вечером в ходе "Специального выпуска" на "Первом канале в Молдове".

Он подчеркнул, что для Молдавии "важно получить доступ к вакцине, как только она получит сертификацию Всемирной Организации здравоохранения".

"Мы должны доверять новой вакцине. Она должна быть доступной и применяться на добровольной основе. Я доверяю российской вакцине, потому что знаю, в каких условиях она разрабатывается, и уже многие в РФ прошли вакцинацию. Поэтому я и заявил о готовности испытать вакцину на себе, чтобы внушить доверие гражданам. Я обратился к России, и надеюсь, что до конца года мы получим 100-150 тысяч доз вакцины, которой должны, в первую очередь, вакцинировать тех, кто сейчас на "передовой", - сказал Додон, подчеркнув, что это будет возможно "после сертификации ВОЗ".

Ранее сообщалось, что с августа ситуация с распространением коронавируса в Молдавии продолжает ухудшаться. За последние сутки в стране зарегистрировано 588 новых случаев заражения, еще 9 человек скончалось. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 41 144, 29 420 человек вылечилось, 1096 - скончалось.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну также заражена COVID-19, она проходит лечение в домашних условиях. На прошлой неделе Додон подписал указ о ее награждении Орденом Почета (вторая по значимости государственная награда в Молдавии) за успешную борьбу с коронавирусом.