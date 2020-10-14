Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:22Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

В Молдавии установили новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Молдавии в среду установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - 1149 случаев за один день, свидетельствуют данные, представленные пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"В среду было обработано 3976 тестов, в том числе 3570 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1149 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 64 424 случая", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, скончались еще 19 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии число умерших составляет 1514 человек.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдавии было выписано 443 пациента, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 45 545 человек.

В среду в Молдавии зарегистрировано почти в два раза больше случаев заражений, чем накануне - во вторник, 13 октября, было 657 новых заражений. Нынешний показатель в 1149 случаев за один день является новым антирекордом за все время пандемии. До этого самое большое число было зафиксировано в минувший четверг, 8 октября, - 1121 случай.

Накануне правительство Молдавии ввело "красный код" в связи с распространением коронавируса в 35 из 38 городов и районов республики. Только три района включены в так называемую оранжевую зону. В них количество заболевших за последние две недели составляет менее 100 человек на 100 тысяч населения. В "зеленой" и "желтой" зоне районов нет.

Наиболее высокий уровень распространения COVID-19 сохраняется в Кишиневе. За последние 14 дней уровень заражения в столице Молдавии составил 798 человек на 100 тысяч населения.

Разделение республики на зоны, в зависимости от степени зараженности, введено правительством Молдавии с 1 октября.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Молдавия Коронавирус

Новости

Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордного уровня

Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордного уровня

Президент Киргизии заявил, что сейчас не имеет права покидать пост

Навальный попал в больницу

NYT узнала, что санкции из-за Навального грозят Кириенко и Бортникову

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе заявили об ударе Азербайджана по госпиталю

Навальный попал в больницу

Под санкции из-за Навального попадут сотрудники сил безопасности

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян признал отступление армянских сил на двух направлениях в Карабахе

Пашинян признал отступление армянских сил на двух направлениях в Карабахе

Большой барьерный риф потерял более 50% кораллов с 1995 года

Большой барьерный риф потерял более 50% кораллов с 1995 года
Навальный попал в больницу

В Кремле заявили, что не готовы к заявленной реакции ЕС на инцидент с Навальным

Лавров счел нечистоплотными заявления США по заморозке ядерных арсеналов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе констатировали перемещение фронта вглубь региона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');