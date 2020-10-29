Rocket Lab запустила на орбиту ракету с десятью спутниками

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Двухступенчатая ракета Electron в четверг по московскому времени стартовала на орбиту с девятью космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли SuperDove и спутником CE-SAT-2B компании Canon Electronics Inc, сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск, из-за предназначения спутников получивший название In Focus, был осуществлен 28 октября в 21:21 по Всемирному времени (29 октября в 00:21 мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Девять космических аппаратов дистанционного зондирования Земли калифорнийской компании Rocket Lab с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения и спутник CE-SAT-2B компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, будут выведены на круговую околоземную орбиту высотой 500 км.

Запуск стал же 15-м для ракеты-носителя Electron с 2017 года. Тринадцать стартов ракеты из общего числа были успешными, еще два завершились провалом.

Нынешние космические аппараты SuperDove должны будут восполнить потери аналогичных кубо-сатов, которые разбились в июле при неудачном пуске ракеты, которая не смогла выйти на орбиту из-за неполадок в работе второй ступени носителя