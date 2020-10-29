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Rocket Lab запустила на орбиту ракету с десятью спутниками

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Двухступенчатая ракета Electron в четверг по московскому времени стартовала на орбиту с девятью космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли SuperDove и спутником CE-SAT-2B компании Canon Electronics Inc, сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск, из-за предназначения спутников получивший название In Focus, был осуществлен 28 октября в 21:21 по Всемирному времени (29 октября в 00:21 мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Девять космических аппаратов дистанционного зондирования Земли калифорнийской компании Rocket Lab с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения и спутник CE-SAT-2B компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, будут выведены на круговую околоземную орбиту высотой 500 км.

Запуск стал же 15-м для ракеты-носителя Electron с 2017 года. Тринадцать стартов ракеты из общего числа были успешными, еще два завершились провалом.

Нынешние космические аппараты SuperDove должны будут восполнить потери аналогичных кубо-сатов, которые разбились в июле при неудачном пуске ракеты, которая не смогла выйти на орбиту из-за неполадок в работе второй ступени носителя

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долларов, что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Кроме того, компания разрабатывает многоразовую первую ступень ракеты, которую после запуска можно будет "ловить" в воздухе при помощи вертолетов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Rocket Lab. Electron Canon Electronics

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