VEON договорился о продаже своего бизнеса в Армении

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - VEON (материнская компания "Вымпелкома") объявил, что договорился о продаже своего бизнеса в Армении "VEON Armenia" компании Team LLC братьев Есаянов, соучредителей местного оператора связи UCom. Ожидается, что сделка будет скоро закрыта.

Сумма сделки составит $51 млн, что равно мультипликатору 2,9хEV/EBITDA за 2019 год.

В VEON объяснили сделку желанием упростить структуру бизнеса группы и сосредоточиться на рынках с привлекательными перспективами долгосрочного роста.

В июле сделку разрешила госкомиссия по защите экономической конкуренции Армении.

Team LLC - телекоммуникационная компания, зарегистрированная в середине мая 2020 года соучредителями армянской телеком-компании Ucom братьями Айком и Александром Есаянами.

О переговорах о продаже армянского бизнеса VEON оператору UCom сообщалось еще 15 января.

В начале мая стало известно, что VEON от этих переговоров отказался, причины не назывались. Информация появилась на фоне возбуждения дела о взяточничестве и отмывании денег против Гургена Хачатряна (сын арестованного экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна), который является председателем совета директоров UCom и основателем группы компаний "Галакси".

В апреле 2020 года гендиректор UCom Айк Есаян и все руководство компании по причине разногласий между акционерами заявили о прекращении своих обязанностей. Тогда же братья Есаяны, которые владели 5,94% акций в UCom, обратились с предложением выкупить долю остальных собственников за 34 млрд драмов ($70 млн). Предложение было отклонено, а совет директоров утвердил нового гендиректора Айка Хачатряна. После этого Айк Есаян сообщил, что создал новую телекоммуникационную компанию "Олнет" (в дальнейшем переименована в Team - ИФ).

"ВЕОН Армения" предоставляет услуги связи в стране с 1995 года, с 2008 года работает под брендом Beeline. Компания предоставляет услуги телефонной связи GSM 900/1800, 3G и 4G, фиксированной телефонной связи, а также обеспечивает интернет-доступ по технологиям CDMA, ADSL, FTTB и VDSL.

После выхода из бизнеса в Армении VEON остается на девяти рынках: это Россия, Пакистан, Украина, Казахстана, Алжир, Бангладеш, Узбекистан, Кыргызстан и Грузия.