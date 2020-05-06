VEON отказался от переговоров о продаже бизнеса в Армении

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - VEON отказался от переговоров о продаже своего бизнеса в Армении с местной компанией UCom LLC, говорится в сообщении телекоммуникационного холдинга.

Причины остановки переговоров не раскрываются. VEON сообщал о переговорах с UCom 15 января. Тогда компания указывала, что никаких конкретных договоренностей не достигнуто, а переговоры могут ни к чему и не привести.

В начале 2020 года армянские СМИ сообщали, что сделка UCom по покупке "ВЕОН Армения" может состояться в начале 2020 года. Ранее компания обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, сообщив о намерении выкупить актив.

UCom является частным оператором в Армении, который вышел на рынок мобильной связи в 2015 году, выкупив 100% Orange Armenia. Сама компания осуществляет деятельность с 2009 года, предоставляя услуги фиксированной связи, доступа в интернет и ТВ.

"ВЕОН Армения" предоставляет услуги связи в стране с 1995 года, с 2008 года работает под брендом Beeline. Компания предоставляет услуги телефонной связи GSM 900/1800, 3G и 4G, фиксированной телефонной связи, а также обеспечивает интернет-доступ по технологиям CDMA, ADSL, FTTB и VDSL.

В отчете ЗАО "ВЕОН Армения" за IV квартал 2019 года говорится, что операционные доходы оператора от мобильной связи составили 5,36 млрд драмов (823,3 млн руб.). Операционные доходы от фиксированной связи - 3,15 млрд драмов (483,4 млн руб.).