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Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце

По данным СМИ, нападавший обезглавил пожилого мужчину

Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, сообщает издание Nice-Matin. По другой информации, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней.

Согласно первым данным, минимум два человека погибли, несколько человек ранены. При этом, некоторые СМИ сообщают, что один из погибших – 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

В районе происшествия были слышны выстрелы, добавляет Nice-Matin. Место происшествия оцеплено полицией.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в срочном порядке поехали в кризисный центр МВД на площади Бово в Париже.

France Bleu сообщает, что открыто расследование по факту "убийства и покушения на убийство в связи с террористической деятельностью", совершенных "преступным террористическим сообществом". Расследование поручено судебной полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Ницца Франция

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