Число жертв нападения на церковь в Ницце достигло трех

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате нападения на городскую церквь Нотр-Дам в Ницце, сообщает телеканал BFMTV.

Еще несколько человек получили ранения. Информации о личности нападавшего пока не поступало. Он получил тяжелые ранения и теперь госпитализирован.

Некоторые СМИ передавали, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с трагедией.

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из России чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Публикация карикатур спровоцировала нападение на редакцию издания в 2015 году, тогда были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Те же карикатуры были опубликованы в сентябре 2020 года, после чего 18-летний выходец из Пакистана напал на людей у входа в здание, где ранее располагался Charlie Hebdo.

В минувшую среду журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и пророка. Это произошло в свете критических высказываний Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.