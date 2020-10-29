В Карабахе заявили о приближении азербайджанских военных к городу Шуши

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от города Шуши (также встречается название Шуша).

"Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это, и принять участие в защите Шуши", - сказал Арутюнян в видеообращении из церкви Казанчецоц в Шуши.

Он отметил, что верит в победу, но для этого необходимо сражаться. "Необходимо переломить ситуацию", - сказал президент непризнанной республики.

Шуши находится в 11 километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта.

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