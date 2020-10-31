Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 31.10В России 1 618 116+18 140В мире 45 584 151+565 797

В Минске начались задержания на оппозиционном марше

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны на несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как она рассказала "Интерфаксу", их доставят в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

Акция протестующих женщин и людей с инвалидностью проходит в центре города. Общее количество ее участников достигает примерно двухсот человек, передает корреспондент агентства.

Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

В миреЛукашенко предупредил протестующих об ужесточении реакции властейЧитать подробнее

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября.

Особенно массовые манифестации проходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.

Забастовка в Белоруссии

11
Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

США в ноябре запустят на орбиту три разведывательных спутника

Беспорядки произошли в Барселоне на акции против COVID-ограничений

Во Франции задержали третьего человека по делу о теракте в Ницце

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ

Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 31 октября

Россиянин Бут заявил, что обеспечен средствами защиты от COVID-19 в тюрьме

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20

Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена

Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');