В Минске начались задержания на оппозиционном марше

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны на несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как она рассказала "Интерфаксу", их доставят в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

Акция протестующих женщин и людей с инвалидностью проходит в центре города. Общее количество ее участников достигает примерно двухсот человек, передает корреспондент агентства.

Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября.

Особенно массовые манифестации проходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.