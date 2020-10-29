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Глава ФЕОР возложил на Charlie Hebdo косвенную вину за ЧП в Ницце

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода осудил нападение исламиста на прихожан церкви в Ницце, но при этом отметил, что журнал Charlie Hebdo, публикующий карикатуры на пророка Мухаммеда, отчасти виновен в случившемся.

"В первую очередь, мы выражаем соболезнования семьям погибших людей и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Безусловно, любой теракт, любое насилие, тем более тогда, когда это приводит к человеческим жертвам, является уголовным преступлением и во всех государствах карается согласно законодательству", - заявил Борода "Интерфаксу" в четверг.

Он не сомневается, что все преступники должны быть наказаны, и государство обязано бороться против преступлений на национальной, расовой или любой другой почве.

"Но вместе с тем, - добавил раввин, - в особенности это касается французской прессы и в частности журнала Charlie Hebdo, в СМИ бесконтрольно публикуется очень много вызывающих материалов и карикатур, которые провоцируют мусульманское население Франции (и не только Франции), которые оскорбляют чувства верующих. И я считаю, что конкретно журнал Charlie Hebdo косвенно несет ответственность за совершенные теракты".

Борода пояснил, что никто не вправе оскорблять религиозные чувства, осквернять святыни, издеваться над святыми текстами и святыми людьми любых конфессий. По его мнению, должны были быть применены меры административного и отчасти уголовного воздействия к тем французским СМИ, которые разжигали или разжигают межрелигиозную и межнациональную ненависть.

Так, напомнил президент ФЕОР, в России был недавно принят закон об ответственности за разжигание межнациональной и межрелигиозной ненависти.

Утром 29 октября вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Теперь тот находится в одной из городских больниц.

Президент Франции назвал произошедшее актом исламистского терроризма.

Александр Борода ФЕОР Charlie Hebdo Франция

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